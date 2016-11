Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen auf der B 28 bei Nagold sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Ein 56-Jähriger war mit einem Laster mit Anhänger, beladen mit Split, gegen 10.50 Uhr von Jettingen in Richtung Nagold unterwegs. Auf der Gefällstrecke kam ihm eine 42-jährige Autofahrerin entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache – so die Polizei – geriet der Wagen der Frau nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Vorderachse des Lkw. Durch den Aufprall kam das Auto nach rechts und der Lastwagen mit Anhänger nach links von der Straße ab. Beide Fahrzeuge kamen in der Böschung zum Stehen. Der Anhänger kippte um, die Ladung verteilte sich auf der Straße. Die 42-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam schwerverletzt in eine Klinik. Der Fahrer des Lastwagens wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die B 28 war bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt. Es waren fünf Feuerwehrfahrzeuge, zwei Rettungswagen und zwei Notarztteams vor Ort. Fotos: Fritsch/Palik