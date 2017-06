Nagold Zwei Pokale bleiben beim VfL

Nagold-Iselshausen. Eine Gewichtheberin nach der anderen tritt vor, schließt noch einmal die Augen, atmet durch, konzentriert sich. Die Anspannung ist plötzlich in der ganzen Iselshausener Gemeindehalle zu spüren, die Musik erlischt und die Gespräche verstummen.

Die Bildschirme am Bühnenrand verraten, welche Teilnehmerin gleich wie viel Gewicht versuchen wird zu reißen oder zu stoßen. Die drei Kampfrichter sitzen stumm und regungslos da, beobachten konzentriert. Eine Gewichtheberin nach der anderen gibt ihr Bestes, wartet auf das Urteil: "good lift" oder "no lift", abzulesen an den grün oder rot aufblinkenden Lichtern auf den Bildschirmen. Sie entscheiden, wer beim 14. internationalen Women Weightlifting Grand Prix (IWWGP) einen Pokal mit nach Hause nehmen wird.

"Wir machen einen guten Job"