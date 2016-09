Nagold Zwei Einbrüche mit hohem Schaden

Einen Sachschaden von rund 8000 Euro hat vermutlich in der Nacht zum Montag ein Einbrecher in einer Firma für Anlagen- und Rohrleitungsbau Im Lettenäcker in Nagold-Hochdorf angerichtet. Nach den Feststellungen der Polizei war der Täter mit einem Wagen an einen von außen her schlecht einsehbaren Platz an das umfriedete Betriebsgelände herangefahren und hatte von dort aus den etwa zwei Meter hohen Zaun überstiegen. Anschließend schlug er mit einem vorgefundenen Rohr ein Fensterelement ein und stieg durch die verhältnismäßig enge Öffnung ins Gebäude. Zwar brach er in der Folge mit brachialer Gewalt Türen und Behältnisse auf und konnte auch einen Tresor aufflexen. Mit wenigen hundert Euro Bargeld fiel die Beute aber deutlich geringer aus als der von ihm verursachte Sachschaden.

Mehrere hundert Euro Bargeld als Beute

Letztlich nahm er noch eine DeLonghi-Kaffeemaschine mit und verschwand auf dem Weg, auf dem er gekommen war.