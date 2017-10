Nagold Zusammenarbeit ist angesagt

Nagold-Vollmaringen. Die gemeinsame Hauptübung der Abteilungswehren aus Vollmaringen und Hochdorf hat so langsam Tradition: Seit über 25 Jahren proben die beiden Feuerwehren gemeinsam den Ernstfall.

In diesem Jahr war wieder die Vollmaringer Abteilung als Ausrichter an der Reihe: Als Übungsobjekt diente das 1870 als ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen errichtete Gebäude in der Hochdorfer Straße 24. Das leerstehende Haus soll demnächst einem Neubau weichen, und bot sich deshalb jetzt für die Hauptübung an. "Es ist toll, dass die Eigentümer das Haus für die Übung zur Verfügung stellen", meinte Ortsvorsteher Daniel Steinrode – denn so könne die Feuerwehr unter realistischen Bedingungen üben.

Die Übungsannahme ging davon aus, dass in der Werkstatt neben dem Wohnhaus durch Schweißarbeiten ein Brand ausgelöst wird. Das Feuer kann sich rasch ausbreiten und auf den zusammenhängenden Dachstuhl übergreifen, während sich die im Haus wohnenden Personen durch die starke Rauchentwicklung nicht mehr selbst über das Treppenhaus in Sicherheit bringen können, so die Annahme weiter. Bei der Alarmierung werden der Leitstelle sechs vermisste Personen gemeldet.