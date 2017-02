Nagold Zurück an der Realschule

Die Freude bei einigen war groß, denn manche hatten sich wirklich seit dem letzten Tag an der CHR nicht mehr gesehen. Der amtierende Schulleiter, Andreas Kuhn, empfing die mittlerweile Erwachsenen herzlichst an diesem Tag in seiner Schule.

Merkle freute sich riesig über das Wiedersehen mit seiner ehemaligen 10a. Er war damals als erster und bislang einziger Lehrer der CHR nach Schottland und nicht wie alle anderen nach England zur Studienreise aufgebrochen.

Kuhn führte die ehemaligen Schüler nach dem Sektempfang durch die Schule, welche sich seit 2008 stark verändert hat. So gibt es heute zum Beispiel eine Kantine und eine Bibliothek. Am meisten wunderten sich die Schüler über die elektronischen Möglichkeiten der CHR. So können Schüler und Eltern am Vorabend Essen bestellen oder das "Schwarze Brett" nach Änderungen im Stundenplan studieren.