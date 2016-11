Nagold Zur Entspannung gibt’s ein Gedicht

Der Förderverein war ebenfalls mit einem Stand vertreten, verkaufte jedoch keine Waren im eigentlichen Sinne. Stattdessen gab es hier einen Losverkauf, bei dem es entweder eine Eintrittskarte zu einer Veranstaltung in der Seminarturnhalle, oder "fünf Minuten weihnachtliche Entspannung" zu gewinnen gab, wie es Annette Schrapel betitelte. Gemeinsam mit Susanne Kummer zeichnete sie verantwortlich für die Organisation des Adventsmarktes. Diese "Entspannung" gestaltete sich in Form von Gedichten, die an einem Tannenbaum baumelten und nur darauf warteten, gewonnen und gelesen zu werden. Wer Lust hatte, konnte sich sein Gedicht direkt am Stand vorlesen lassen und so tatsächlich für ein paar Minuten aus der Realität in ein vorgezogenes Weihnachtsfest abtauchen.

Für das leibliche Wohl war mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen gesorgt, was inmitten der weihnachtlichen Stände an einigen hübsch dekorierten Tischen genossen werden konnte. Für die etwa 40 Kuchen standen circa 30 freiwillige Bäcker am Ofen. Ebenfalls frisch vom Blech kamen die inzwischen bekannten und beliebten selbstgebackenen "Brödle" verschiedenster Sorten. Etwa zehn Bäcker legten für die Herstellung des Weihnachtsgebäcks die Küchenschürzen um.

Auch wenn der erste Advent noch zwei Wochen hin ist, so versetzte der Markt sicherlich wieder einige Menschen schon vorab in adventlich-weihnachtliche Stimmung.