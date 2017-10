Nagold Zunft bekommt 184 Einladungen

Narrenball und Umzug sind Höhepunkte

Dabei erinnerte er in der "Linde" aber auch an den großen Aufwand, der hinter den Veranstaltungen steht. Doch sei die Vollmaringer Narrenzunft stolz, dass sie Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnet sei, die seit drei Jahren bekanntlich zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Die Vollmaringer Narrenzunft hat sich nun als Mitglied im Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu für ein entsprechendes Siegel beworben – von dem man sich unter anderem eine größere Akzeptanz verspricht.

Wie Schriftführerin Miriam Beuter in ihrem Jahresbericht in Erinnerung rief, bekam die Narrenzunft Vollmaringen 184 Einladungen für die Fasnetssaison 2017 – 14 Termine konnten die Hästräger aus dem Nagolder Stadtteil annehmen. Höhepunkte der närrischen Tage waren neben dem großen Narrenumzug bei strahlendem Sonnenschein in Vollmaringen der Narrenball oder die Ü50-Fasnet in der Gemeindehalle.