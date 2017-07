Nagold Zu Gast im Bienengarten Mindersbach

Der "Tag der Imkerei" lockte viele Interessierte nach Mindersbach. Gleich zweimal konnten sich die Besucher im dortigen "Bienengarten" Tipps zu kulinarischen Genüssen mit Honig holen und erleben, wie pflegende Produkte hergestellt werden.

Nagold-Mindersbach. Der mehr als 160 Mitglieder umfassende Bezirksimkerverein Nagold hatte sich, wie in den vergangenen Jahren auch, mit einem Fest im Bienengarten "Eugen Franz" auf den "Tag der Imkerei" vorbereitet und auf dem 25 Ar großen Gelände Bewirtungsstände aufgebaut und mit Sitzgelegenheiten möbliert.

Anke Geigle war zu Kurzvorträgen mit anschließendem Praxisteil eingeladen. Die vorwiegend an der Imkerei interessierten Besucher konnten mitverfolgen, wie Honig in Müsliriegeln oder in einem Knuspermüsli zu Leckereien verarbeitet wurde oder sich als Rezeptzutat zu einem Lippenpflegestift oder in Propolissalbe verwandelte.