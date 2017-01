Nagold Zu Gast beim Bundespräsidenten

Während Frau Brigitte anderntags sich dem Damenprogramm mit Besuch des Bundestags widmen durfte, stand Ulrich Kallfass mit den anderen 70 geladenen Bürgern, aufgestellt in alphabetischer Reihenfolge, im Schloss Bellevue unten an der großen Treppe zum Aufgang in die oberen Säle. Auf diesen Stufen, vorbei am Reitergemälde von Friedrich Wilhelm III., reihte sich das Defilee, um vor dem Saal, in dem Gauck und seine Partnerin mit großem Presseaufgebot warteten, Halt zu machen.

"Wir sehen uns gleich beim Essen"

Dann ging wieder alles streng nach Etikette. Erst als sein Name aufgerufen wurde, durfte sich der Nagolder gemessenen Schrittes dem Staatsoberhaupt nähern, währendessen über Lautsprecher sein früheres kirchliches Wirken, vor allem aber sein Engagement als MIT-Vorsitzender, das er 17 Jahre lang ausübte, gewürdigt wurde. Ein kurzer Händedruck, die besten Neujahrswünsche und ein joviales "Wir sehen uns gleich beim Essen" von Joachim Gauck, dann wurden die strengen Benimmregeln deutlich gelockert.

Beim Glas Sekt gingen die Geehrten im großen Gedränge auf Tuchfühlung mit der hohen Politik. Kallfass schüttelte Kanzlerin Merkel genauso die Hand wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Bundestagspräsident Norbert Lammert. Kanzleramtsminister Peter Altmaier begrüßte Kallfass lächelnd mit: "Heut’ müssen Sie nicht über Skype was sagen", in Anlehnung an dessen Auftritt bei der Nagolder Weinrede. Danach, beim feinen Dinner – kredenzt wurden Kraftbrühe in Teigtasche, Bürgermeisterstück im Schmorsud und Buttermilch mit eingekochten Beeren – lernte der Nagolder den Bundespräsidenten von der anderen, bürgernahen Seite kennen. Gauck betonte in seiner Ansprache nochmals die Wichtigkeit ehrenamtlichen Wirkens für ein funktionierendes Gemeinwesen, sagte indes auch, wie sehr er sich im Kreise von "normalen" Bürgern wohlfühle. Kallfass spürte: "Der Abschied aus dem Amt ist für ihn nicht einfach."

Als der Protokollchef nach anderthalbstündigem Mittagessen auf die Uhr tippt, geht für den Nagolder ein "unvergessliches Erlebnis" zu Ende. Auch für jemand wie Ulrich Kallfass, der auch sonst keine großen Berührungsängste beim Zusammentreffen mit Größen aus Politik und Gesellschaft hat, war diese viereinhalbstündige Stippvisite im Bellevue "etwas ganz Besonderes".

Erst um Mitternacht landet seine Maschine, verspätet wie so oft, auf dem Stuttgarter Flughafen. Für Ulrich Kallfass, der auch mit 71 Jahren von Ruhestand noch nichts wissen will, geht der Alltag nach einem solchen gesellschaftlichen Höhepunkt weiter. Am Morgen sitzt er kurz vor sechs – so wie häufig – schon wieder an seinem Schreibtisch.