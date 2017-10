Nagold Zu Ehren der Freundschaft

Bürgermeister Fournel würdigte die Verdienste von Ulla Röser, der ersten Vorsitzenden des Nagolder Partnerschaftskomitees, ebenso wie das Engagement von Joseph Morgese, Dominique Berlingo und Serge Bernat, die in Longwy dem Partnerschaftskomitee angehörten.

Formell und offiziell stärkten und bekräftigten Fournel und Großmann die Partnerschaft zwischen Nagold und Longwy, indem sie einen neuen Freundschaftsvertrag unterzeichneten. Darin verpflichten sich die beiden Städte zur Fortsetzung von "dauerhaften Beziehungen durch zahlreiche Initiativen in so unterschiedlichen Bereichen wie im Vereinsleben, mit Schulen, der Wirtschaft, den Stadtverwaltungen und anderen." Fournel betonte, dass er sehr gute Chancen darin sehe, dass auch die nächste Generation die Städtepartnerschaft im Sinne des Vertrags engagiert fortführen werde.

Wie der Vertrag bereits jetzt ganz konkret mit Leben gefüllt werden kann, dafür gab es vor Ort bereits zahlreiche Ideen. Florian Hummel, Leiter der Nagolder Musikschule und Stadtmusikdirektor, möchte die Chance nutzen, die Partnerschaft durch gemeinsames Musizieren weiterleben zu lassen. "Die gemeinsame Freude an der Musik soll Jugendliche und Erwachsene der beiden Städte näher zusammenbringen", erklärte Hummel.

Für Begegnungen im Jugendbereich sieht auch Gerd Hufschmidt, Geschäftsführer des Jugendzentrums Youz in Nagold, Möglichkeiten, die sich schnell umsetzen ließen. Er bot jungen Franzosen aus Longwy an, im Rahmen eines Kurzaufenthaltes die Arbeit des Jugendhauses kennenzulernen. Ulla Röser freute sich über die Zusage von Jean-Marc Fournel, dass eine Longwy-Delegation auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder einen Stand mit französischen Köstlichkeiten anbieten wird. Um sich gegenseitig auszutauschen, ist zudem ein Treffen der Einzelhändler aus beiden Städten in Nagold geplant. Wolfgang Hübner, Mitglied des Nagolder Stadtseniorenrats, erklärte, dass für 2018 eine Bürgerreise nach Longwy und in die nähere Umgebung organisiert wird.

Weiter fortbestehen wird auch der seit Jahren praktizierte Schüleraustausch zwischen Nagold und Longwy, sagte Ralf Bieg zu, der als Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) arbeitet. Gemeinsam mit Holger Ehnes übernahm er auf der zweitägigen Reise die Funktion des Übersetzers.

Vor Ort gab es für die Besuchergruppe aus Nagold in Longwy ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm. Neben einer Stadtführung besichtigten die Gäste den neu errichteten Golfplatz sowie die Fayencerie, in der Keramik kunsthandwerklich hergestellt wird.

Viele Ähnlichkeiten verbinden die Städte

Bürgermeister Fournel stellte zudem den Nagolder Gästen aktuelle Projekte der Stadtentwicklung vor. So sind die Sanierung und der Umbau eines historischen Bankengebäudes geplant, in das die städtische Musikschule einziehen wird und das als Kulturzentrum genutzt werden soll. Auch das örtliche Gymnasium wird saniert. Auf der städtischen Agenda steht darüber hinaus die Renaturierung des Flusses im Innenstadtbereich. Zudem stehen die Themen Tourismus und Wohnungsbau im Hinblick auf die Nähe zu Luxemburg im Fokus der städtischen Entwicklung. Unter anderem bei diesen Beispielen wurde deutlich, dass es – wie bei echten Freunden üblich – so einiges an Gemeinsamkeiten und Verbindungen gibt.