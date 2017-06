Nagold Zirkus schafft neuen Zusammenhalt

Für gute Unterhaltung und viel Lustiges waren die Clowns verantwortlich, die in keinem Zirkus fehlen dürfen. Dazwischen wurden Akrobatiknummern auf Leitern gezeigt und menschliche Pyramiden aufgebaut. Anspruchsvolle und schwierige Übungen, vor allem am Vertikaltuch in teilweise schwindelerregender Höhe erhielten spontanen und kräftigen Zwischenapplaus.

Jonglage, Menschenpyramiden, Flohzirkus, aber auch Handstände und geturnte Überschläge und Räder waren in das bunte und bühnenwirksam präsentierte Programm eingebaut. Auch das bei Fakiren beliebte Nagelbrett, auf das sich die jungen Artisten mit bloßer Haut legten, war vertreten. Ein imaginärer Floh mit Namen Fridolin, der seine Kunststücke vorführte, plötzlich im Publikum untertauchte und gesucht werden musste, belustigte mit seinem doppelten Salto Mortale.

Zu jeder Zirkusnummer hatten die jungen Artisten die passende Musik ausgesucht, so auch bei den Jungs am Reck, die als Piraten unterwegs waren und die Filmmusik aus dem Streifen "Pirates of the Caribbean" ausgewählt hatten.

"Das Projekt", so Schulleiterin Almut Sekulic, "hat enorm viel Energie freigesetzt und Schüler miteinander verbunden, die sich bislang gar nicht kannten." Durch die Durchmischung der Klassen, wonach Erstklässler auch mit Viertklässlern in einer Gruppe trainierten, entstanden neue Bekanntschaften und Verbindungen unter den Schülern, die für neuen Zusammenhalt in der ganzen Schule stehen.

"Ohne die großartige Unterstützung der Eltern wäre die Durchführung dieses großen Projektes gar nicht möglich gewesen", so Sekulic weiter.

Stolz der Rektorin deutlich spürbar

Der Stolz der Rektorin auf das Geleistete und die unfallfreie Realisierung auch bei nicht ganz ungefährlichen Zirkusnummern war deutlich spürbar. Glückwünsche von allen Seiten prasselten auf sie ein. Die Schulleiterin machte keinen Hehl aus ihrer Freude über das, was die 61 Grundschulkinder in dieser spannenden und interessanten Projektwoche geleistet hatten. Bislang unbekannte Talente der Sechs- bis Zehnjährigen bahnten sich ihren Weg auf die Zirkusbühne und wurden heftig beklatscht und gefeiert.

Das alle vier Jahre stattfindende Schulfest wurde nach der tollen Zirkusshow noch mit Begegnungen und Gesprächen im Foyer der Daxburghalle und – soweit der schauerartige Regen dies zuließ – unter freiem Himmel fortgesetzt.