Nagold Ziehen im ABG die Senioren ein?

Präparandenanstalt, Lehrerseminar, Aufbaugymnasium und schließlich Ausbildungszentrum für Straßenwärter: Der Säulen-Bau im Stil des italienischen Renaissance mit seinem großen Park hat seit seiner Einweihung im Jahr 1881 schon eine breite Palette als Bildungseinrichtung abgedeckt. Wenn es nach dem Investor Rainer Sindlinger geht, wäre das Gebäude – im Volksmund als ABG bekannt – auch eine Schule geblieben. Aber alle seine Vorstöße bei Privatschulen gingen ins Leere.

Eine Umnutzung als Wohngebäude hatte Sindlinger – ein gebürtiger Nagolder, der in Reutlingen ein Gewerbeimmobilienunternehmen betreibt und das ABG vom Land erworben hatte – noch vor wenigen Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung als "vom Grundriss her eher schwierig" bezeichnet. Und doch rückt nun das Thema Wohnen in den Fokus der Investoren.

Mit der Stadt und auch mit Architekten ist Sindlinger bereits in Gesprächen, den Bau mit seinen 4000 Quadratmetern Nutzfläche in ein Seniorenzentrum zu verwandeln, das die ganze Bandbreite einer solchen Einrichtung abdecken soll: von Kurzzeitplätzen über Tagespflege bin hin zu betreutem Wohnen. Integriert werden sollen demnach neben Physio-, Kurs- und Gymnastikräumen auch ein öffentlich zugängliches Restaurant und Café. Entspannung fänden die betagten Bewohner in dem hergerichteten Park, der in den letzten Jahren eher ein Schattendasein führte.