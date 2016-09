Nagold Zellerstift mit Tag der offenen Tür

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss werden von der evangelischen Kirchengemeinde Nagold als Gemeindehaus genutzt. Der Kirchengemeinderat hat die Räume mit Bildern von Sieger Köder, Marc Chagall und Vincent van Gogh ausgestattet. Aus diesem Anlass besteht am Samstag, 24. September, die Möglichkeit, das Zellerstift mit einem Gang durchs Haus zu besichtigen. Die Tür des Zellerstiftes ist ab 16 Uhr geöffnet. Um 16.30 Uhr wird Pfarrer und Studienleiter Paul Murdoch vom Albrecht-Bengel-Haus Tübingen einen Vortrag zu "Pietismus heute und in Zukunft" halten. Für eine musikalische Umrahmung sorgen die "Voices to heaven" aus Sulz am Eck. Ab 17.30 Uhr wird ein Gang durchs Haus angeboten. Ein Imbiss bei Gesprächen und Begegnungen rundet den Nachmittag ab.