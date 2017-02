Nagold Zellerschule wird zur Gemeinschaftsschule

Modernes Lernen eben, kooperativ in drei Lern-Niveaus – je nach Leistungsfähigkeit und -willen der Schüler. Weshalb der nun formal mögliche Übergang zu GMS auch eigentlich nur ein formaler Schritt ist. Was sich tatsächlich im Schulalltag ab dem kommenden Schuljahr ändert? "Wir werden zusätzliche Lehrkräfte bekommen, unter anderem eine gymnasiale Lehrkraft – allerdings diese erst einmal nur Stundenweise." Wie man das organisiert, müsse sich zeigen. Die Ausschreibungen dafür würden aber nun zügig erfolgen.

Der Einsatz gymnasialer Lehrkräfte zeigt: an der Zellerschule – bisher eine Grund- und Werkrealschule – können künftig auch Schüler mit gymnasialer Empfehlung unter dem neuen kooperativen Lehrkonzept unterrichtet werden. Gestartet wird das Projekt Gemeinschaftsschule an der Zellerschule im kommenden Schuljahr mit der dann neuen fünften Klassenstufe, die der erste GMS-Jahrgang in Nagold werden wird. Allerdings sei derzeit nicht geplant (was grundsätzlich aber möglich sei), an der Zellerschule eine gymnasiale Oberstufe einzurichten. Dafür gebe es ja bereits in direkter Nachbarschaft das Otto-Hahn-Gymnasium oder die Gymnasien an den beruflichen Schulen.

Umbau-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen

Die nun erfolgte Genehmigung zur GMS ist für die Zellerschule aber auch der Startschuss für anstehende Umbau-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen. "Die Schule hat aktuell den baulichen Status der 60er- und 70er-Jahre", erläutert dazu Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Grundsätzlich plane man eine Sanierung im Bestand nach dem Vorbild der Lembergschule, wobei die neuen Bedingungen als GMS gleich mit umgesetzt werden sollen. Dafür ganz oben auf der Wunschliste, wie Rektor Schubert erläutert: ein zweiter naturwissenschaftlicher Fachraum; und die Umsetzung der Barrierefreiheit und Voraussetzungen zur Inklusion. "Die Planungen dazu befinden sich aktuell in den ersten Diskussionsrunden", bestätigt der OB.

Doch die jetzt alles entscheidende, spannende Frage ist: Wieviele Eltern werden in den kommenden Wochen ihre Kinder zur GMS an der Zellerschule anmelden? An den Grundschulen der Region werden dazu aktuell die Empfehlungen ausgesprochen, doch die Entscheidung liegt bei den Eltern. Insofern, erläutert auch die Elternbeiratsvorsitzende an der Zellerschule, Stephanie Hoffmann, hätte der GMS-Entscheid keinen Tag später ausgesprochen werden dürfen. Auch, weil man sich an der Zellerschule bereits seit einiger Zeit auf das große Schulfest am Samstag, 18. Februar (11 bis 15 Uhr) vorbereitet – mit dem Lehrer, Eltern und Schüler einerseits sich als Schulgemeinschaft einmal richtig feiern wollen. Aber den Anlass will man auch nutzen, interessierten Eltern und Schülern in Form eines "Tags der offenen Tür" die Arbeitsweisen in den Klassenstufen 5 und 6 genauer vorzustellen und das Konzept der Gemeinschaftsschule im Detail zu erläutern.