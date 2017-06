Nagold Zeitreise in die Vergangenheit

Auch im historischen Lagerleben heißt es für die Besucher entdecken und erleben: Auf der Wiese hinter dem Naturfreundehaus werden Ritter, Kelten, Wikinger und Edelleute ihr Lager aufschlagen und zeigen, wie diese Menschen früher gelebt haben. Dabei haben die Künstler den Anspruch an sich selbst, ihre Darstellungen so authentisch wie möglich zu gestalten. Diese Mischung der historischen Epochen ist vom Veranstaltungsteam so gewollt. Denn gerade diese Vielfalt zeichnet den Mittelalter- und Handwerkermarkt aus.

Der Eintritt zum Markt- und Lagergelände ist kostenfrei. Kostenfreie Parkplätze sind am Berufschulzentrum Nagold, von wo aus auch ein Shuttleverkehr zum Markt eingerichtet ist. Am Naturfreundehaus selbst besteht keine Parkmöglichkeit. Besucht werden kann der mittelalterliche Markt am Freitag von 18 Uhr bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr.