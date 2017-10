Nagold Zehn Jahre Sozialpraktikum am Otto-Hahn-Gymnasium

Die drei Zehntklässlerinnen blicken gerne auf ihr Praktikum zurück. "Ich denke gerne an unsere Faschingsfeier, die Kinder hatten sehr viel Spaß und wir haben alle viel gelacht", erinnert sich Luisa. Wenn sie ihren Nachfolgern etwas empfehlen soll, dann nur eins: Einfach offen rangehen – "und rechtzeitig mit dem Praktikumsbericht anfangen", fügt Laura grinsend hinzu.

Und wie denken die Jugendlichen vor Antritt ihres Praktikums? Jonas Fingerhut und Ariola Ahmetaj besuchen derzeit die neunte Klasse am OHG und freuen sich auf eine spannende Zeit. Jonas möchte gerne mit älteren Menschen arbeiten. "Ich erhoffe mir, viel dazu zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen und auch mal die Leute dahinter kennenzulernen." Auch Ariola kann sich ein Praktikum in einem Seniorenheim vorstellen. "Ich finde es gut, dass es die Chance Sozialpraktikum gibt. So sammelt man auch Erfahrungen mit Menschen, mit denen man sonst nicht so in Kontakt steht."