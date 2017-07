Nagold Wünsche fliegen in den Abendhimmel

Nagold. Der Abend startete mit einem schönen Bild: Die Abschlussschüler ließen Luftballons in die Luft steigen, zusammen ihren Wünschen flogen diese in den Nagolder Abendhimmel. Der offizielle Teil der Feier begann mit dem Einzug der Schüler auf die Bühne und der Begrüßung durch die Schülersprecherin Sphresa Uka. Die Klasse 4a lockerte den Abend mit einem Tanz auf. Anschließend überreichte die Amtsleiterin des Amtes für Bildung und Betreuung bei der Stadt Nagold, Lucia Gerstner, den Preis der Stadt für die Besten im Fach Geschichte. An der Zellerschule entspricht das dem Fach WZG. Den Preis erhielten für die Klassenstufe 9 Adelin-Marius Giurgiu und für die Klassenstufe 10 Pia-Sophie Dürr. Lucia Gerstner betonte bei der Übergabe die Bedeutung des Faches für das Engagement im öffentlichen Bereich der Stadt Nagold.

Schulleiter Ulrich Schubert kontaktierte in seiner Rede die "Bundesanstalt für die Verwertung Entlassener Schüler" und wies damit humorvoll auf die Stärken und Schwächen der Jugendlichen hin. Im Anschluss an seine Rede überreichte der Rektor die Buchpreise für Schüler mit einem Durchschnitt besser als 2,0. Die Preise erhielten: Zoe Stollsteimer (Klasse 9), Adelin-Marius Giurgiu (9), Celina Baba (10), Pia-Sophie Dürr (10), Leatizia Lorch (10), Lara Mohr (10), Sarah Petry (10), Tara Rall (10), Dominka Rupcic (10), Jessica Seidel (10) und Hüsne Didem Yuca (10).

Der Vorsitzende des Fördervereins, Eberhard Schwarz, überreichte den Sozialpreis an folgende Schüler: Shpresa Uka und Celina Baba für ihre hervorragende Mitarbeit in der SMV (Schüler-Mit-Verantwortung) und Adelin-Marius Giurgiu für seinen äußerst höflichen Umgang mit seinen Mitschülern und Lehrern.