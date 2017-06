Nagold "Wollen Ehrenamt sichtbar machen"

Ein strahlendes Schulkind mit einem Mensa-Tablett in der Hand, eines, das sich an einem Seil auf eine Matte schwingt und dazwischen immer erwachsene Helfer, die den Kindern den Schulalltag verschönern: Auf 18 Bildern wird in der Volksbank Nagold das Ehrenamt an baden-württembergischen Schulen sichtbar gemacht.