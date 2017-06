Nagold "Wir werden den Schwan noch zum Ferrari machen"

Neben drei "normalen" Tretbooten können die Besucher ab sofort auch in einem großen, weißen Tret-Schwan fahren, der jetzt mithilfe des Baubetriebshofes ins Wasser gelassen wurde. "Das ist ein Highlight für die Kinder. Die Nagold wird wieder ein Stück weiter erlebbar gemacht", freut sich Theresa Brutscher, Sachgebietsleiterin Tourismus bei der Stadt Nagold, über die neuen Boote.

Die Kosten für den Schwan übernahm Gastronom Cihan Dede, der in seinem Restaurant am Longwyplatz auch den Tretbootverleih betreibt. Einziges Problem: Er passt wegen seines langen Halses nicht unter der Fußgängerbrücke durch. Nun soll der Tank des Schwans mit Wasser gefüllt und etwa zehn bis 15 Zentimeter tiefer gelegt werden. "Wir werden den Schwan noch zum Ferrari machen", so Baubetriebshofleiter Thomas Rechenberg.