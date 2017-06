Nagold "Wir sind die Lobby der Kinder"

Die Nagolder Naturfreunde hatten eine Kletterwand aufgebaut, an der sich die Kleinen nur zu gerne austobten. Fred Heldmaier sorgte für die musikalische Umrahmung und begleitete Lina Hufschmidt, die zur Eröffnung französische Chansons sang. Passend, denn offiziell eröffneten Oberbürgermeister Jürgen Großmann und Jean-Marc Fournel, Bürgermeister von Longwy, das Kinderfest. Auch Ulrich Mansfeld, ehemaliger Kinderarzt, Anstoßgeber und Gründungsmitglied des Nagolder Kinderschutzbundes, begrüßte die Besucher.

"Wir sind die Lobby der Kinder", erklärte Vorsitzende Ursula Krauter-Benz. "Wir versuchen, aktiv zu werden, wo wir Bedarf sehen." Im Fokus stehe dabei stets das Kindeswohl. Begonnen hat der Ortsverband mit seiner Arbeit im Jahr 1977. Die erste Leistung des neu gegründeten Vereins: Die Einführung einer Kleinkindbetreuung. Der Bedarf sei derart groß gewesen, so Krauter-Benz, dass der Betreuungsumfang stetig erweitert werden musste. So entstand Ende der 1990er die Flohgruppe, die der Kinderschutzbund nach 15 Jahren an die Stadt übergab.

Hausaufgabenbetreuung in Grundschulen

Heute noch in der Hand des Vereins ist die Hausaufgabenbetreuung, die in der Zellerschule begann und im Lauf der Jahre auf mehrere Nagolder Grundschulen ausgeweitet werden konnte. Seit 35 Jahren organisiert der Nagolder Kinderschutzbund im Herbst und Frühjahr je einen Flohmarkt in der Stadthalle, seit 30 Jahren gibt es den Kleiderladen in der Gerberstraße. Seit 25 Jahren existiert die Tagesgruppe als sozialpädagogische Einrichtung, seit knapp zehn Jahren gibt es in diesem Bereich auch ein ambulantes Angebot.

Seit vergangenem Jahr bietet der Ortsverband kostenlose Freibadkarten für Flüchtlingskinder an und die sind sehr begehrt: "Es ist für uns eine große Freude, dass das so toll angenommen wird", so Krauter-Benz.

Der Nagolder Kinderschutzbund hat etwa 100 Mitglieder. Der siebenköpfige Vorstand ist ehrenamtlich tätig, acht Hauptamtliche betreuen die Geschäftsstelle sowie die Tagesgruppe.