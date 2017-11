Nagold Wie viele Geschosse verträgt Innenstadt?

Für FWV-Stadtrat Michael Stikel, selbst Architekt von Beruf, ist bei diesem Bau allerdings das "Maß der Verdichtung überzogen". Auch die Stellplatzfrage – mit 1,5 Plätzen pro Wohnung – hielt Stikel nicht für ausreichend gelöst. Sein Parkplatz-Plädoyer: "Wohnung immer mal 2". "Wenn Sie diesen Maßstab anlegen", konterte OB Großmann, "können Sie in der Innenstadt nicht mehr bauen." So viele Stellplätze habe es an dieser Stelle noch nie gegeben: "Wo Not ist, ist auch Hoffnung." Und selbst wenn man die Geschosshöhe um zwei Stockwerke reduzieren und damit zehn Wohnungen weniger bauen würde, würde dies nach Meinung des Stadtoberhauptes an der Parksituation nichts ändern. Eine "Herausforderung" ist nach Meinung von Stadtplaner Ralf Fuhrländer auch der Schallschutz, der bei diesem Neubau direkt neben dem Umfahrungstunnel notwendig sei.