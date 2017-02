Nagold Wie Irrtümer über den großen Reformator entstanden

Auf Einladung des Nagolder Vereins für Heimatgeschichte hat Malessa jetzt im Kubus über seine Erkenntnisse einen Vortrag vor zahlreichem Publikum gehalten. Für den Verein bildete der Vortrag den Einstieg ins Luther-Jahr 2017, das im diesjährigen Jahresprogramm Schwerpunktthema ist.

Es gebe über Luther dermaßen viele Texte, dass man mit seinen Zitaten fast alles und das jeweilige Gegenteil belegen könne, meinte Malessa. Die Sammlung "Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers" umfasse 80 000 Seiten in 127 Bänden, bestehend aus Büchern, Bibelkommentaren, Predigten, Tischgesprächen, Vorlesungen, Aufsätzen, Flugblättern und Verhandlungsprotokollen.

In seinen Ausführungen arbeitet Malessa heraus, was an einer Vielzahl von Aussprüchen, die Luther zugeschrieben werden, überhaupt nicht zutrifft und wie solche Irrtümer entstanden sind, manchmal sogar Jahrhunderte nach seinem Tod. So etwa auch das angebliche Luther-Wort vom Apfelbäumchen, das er auch dann pflanzen würde, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge. Nirgendwo in den Schriften aus Luthers Zeit finde sich dieses Wort, wohl aber Jahrhunderte später im Rundbrief eines Pfarrers im Jahre 1944 und im Buchtitel des Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth im Jahre 1985.