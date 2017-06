Nagold Whitlock verlässt Nagold

Nagold.Nach 13 Jahren geht die Amtszeit von Pastor Jonathan Whitlock von der evangelisch-methodistischen Kirche in Nagold zu Ende. Der Seelsorger wurde in den Bezirk Heidenheim versetzt. Ein großes Abschiedsfest ist am 2. Juli, geplant. Der Tag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst bei dem Jonathan Whitlock die Predigt hält. Im Anschluss daran werden Vertreter der Stadt und der anderen Kirchen Grußworte an Familie Whitlock richten. Bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt es Gelegenheit zur persönlichen Begegnung und zum Gespräch.