Nagold Wettbewerbskonzept geht voll auf

Das Wochenende stand in Nagold im Zeichen des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert". Über 200 junge Musiker stellten in öffentlichen Vorspielen ihr Können der Jury vor. Die erfolgreichsten Teilnehmer erspielten sich außer der Weiterleitung zum Landeswettbewerb die Gelegenheit, in der Vesperkirche aufzutreten.