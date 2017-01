Nagold Wettbewerb "Jugend musiziert" kommt in die Stadt

Der Weg ist also das Ziel. Das gilt in diesem Jahr für die gut 200 zum Regionalwettbewerb Nordschwarzwald angemeldeten Teilnehmer. Allein 60 von ihnen sind Schüler der städtischen Musikschule Nagold. Hummel schätzt, dass etwas mehr als die Hälfte aller Teilnehmer aus dem Kreis Calw stammt. Doch die Wettbewerbs-Region geht weit über Calw hinaus: Auch aus den Kreisen Freudenstadt, dem Enzkreis und der Stadt Pforzheim kommen die Teilnehmer. Und so ist jeder Wettbewerb auch ein großes Treffen musikbegeisterter junger Menschen der Region.

Ganz zu diesem Aspekt passt der Campus-Charakter, den Nagold als Ausrichter seinen Gästen bieten wird. Es wird ein Wettbewerb der kurzen Wege. Dank des guten Miteinanders der Schulen in der Stadt und der Musikschule befinden sich alle Wertungsräume auf dem Schulcampus in der Innenstadt, den das OHG und die Zellerschule zusammen mit der Stadthalle bilden. In den verschiedenen Musiksälen der Schulen und im benachbarten Veranstaltungssaal des evangelischen Zellerstifts werden die Wertungsauftritte sein. Mittendrin: die Stadthalle. Sie dient in diesem Jahr nicht als Auftrittsort sondern als zentrale Anlaufstelle und Kommunikationsmittelpunkt. Unter anderem gibt es in der Stadthalle auch ein "Jugend musiziert-Café" – ein Angebot, das die Vorsitzende des Nagolder Musikschulförderkreises Cornelia Hildebrandt-Büchler mit vielen fleißigen Helfern auf die Beine stellt. "Wir haben etwa 70 ehrenamtliche Helfer im Einsatz", freut sich Hummel über dieses Engagement. Dabei gilt es nicht nur die Cafeteria zu stemmen, sondern auch die einzelnen Wertungssäle mit ehrenamtlichen Helfern zu bestücken, die unter anderem den jungen Teilnehmern ihre Einspielräume zeigen oder darauf achten, dass während eines Vorspiels niemand den Saal betritt.

Jugend musiziert – für Florian Hummel ist die Ausrichtung des Wettbewerbs ein logistischer Kraftakt. Er bildet zusammen mit Renate Witzke und Maximilian Stickel das Organisationsteam. Und auch die städtische EDV ist voll gefordert und wird es auch an den Wettbewerbstagen selbst bleiben.

Ensembles sind eine Nagolder Spezialität

Und was gibt es zu hören? Wie beim letzten Mal als Nagold "Jugend musiziert" ausgerichtet hat, im Jahr 2011 sind auch diesmal wieder die Solo-Pianisten mit dabei. Weitere Wertungen gibt es in den Solo-Kategorien Harfe, Gesang, Gitarre Pop und Drumset Pop. Hinzu kommen Bläser-Ensembles und Streicher-Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen. Gerade bei den Ensembles ist die Nagolder Musikschule überdurchschnittlich stark vertreten. "Das ist eine unserer Spezialitäten", sagt Hummel. Angebote zum gemeinsamen Musizieren gibt es an der Musikschule einige. Das dürfte also auch ein Grund dafür sein, dass sich Nagold ausgerechnet um den Wettbewerb im Jahr 2017 bemüht hat.

Es wird eh ein Wettbewerb mit Nagolder Spezialitäten: Denn ganz bewusst bringt sich "Jugend musiziert" auch in die zeitgleich in diesen Tagen stattfindende "Vesperkirche" in Nagolds Stadtkirche ein. Die Preisträgerkonzerte am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) werden als Benefizkonzerte für die Vesperkirche veranstaltet. Der ungewöhnliche Rahmen: Musiziert wird in der Kirche, nicht bei Konzertbestuhlung sondern an Tischen sitzend, ja sogar mit Getränkeangeboten – ganz so, wie sich die Vesperkirche ab diesen Sonntag ja auch für zwei Wochen seinen Besuchern und Gästen präsentiert. Und auch in der Mittagszeit sollen die hungrigen Wettbewerbsteilnehmer im Rahmen der Vesperkirche mitessen können. Dazu wurden sie von Wettbewerbsleiter Florian Hummel bereits schriftlich extra aufgefordert.