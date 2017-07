Nagold Wertvollen Beitrag zur Wirtschaft geleistet

Die einzelnen Firmen können auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken. Eine Umsatzsteigerung von mehr als vier Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr beschert der GWW ein positives Jahresergebnis von 1,3 Millionen Euro. Durch eine gute Auftragslage konnte man an einzelnen Standorten Arbeitsplätze im Bereich der Montage, der Prüfung und der Logistik schaffen. Insbesondere um weiteren erhöhten Kundenumfängen gerecht zu werden, wird 2017 ein neues GWW-Werk in Althengstett eröffnet.

An diesem Standort sollen zwölf Menschen mit Behinderung sowie drei Personalkräfte Beschäftigung finden. "Das Geschäftsergebnis der GWW zeigt wieder eindrücklich: Die Menschen, die für die GWW arbeiten, leisten einen wertvollen Beitrag für die Wirtschaft der Landkreise Böblingen und Calw. Mit dem vielfältigen Angebot schafft es die GWW unternehmerisch zu überzeugen und gleichzeitig sozialverträgliche Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende, Böblingens Landrat Roland Bernhard.

Dabei fällt es der GWW nicht immer leicht, passende Tätigkeiten für die beschäftigten Menschen zu finden. "Wir müssen teilweise komplexe Aufgaben in kleine Einzelschritte zergliedern, damit möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten daran arbeiten können. Nicht zuletzt versuchen wir in diesem Zusammenhang die Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0 für unseren Personenkreis zu erschließen", berichtet die Geschäftsführerin über die ständigen Weiterentwicklungen im Unternehmen.

Dazu gehört auch der Ausbau von Wohnangeboten. "Immer mehr Personen wollen so selbstständig wie möglich leben. Das unterstützen wir natürlich und hat zur Folge, dass sich die Struktur der Wohnangebote deutlich ins Ambulant Betreute Wohnen verlagert", weiß Stratmann zu berichten. So haben sich die Zahlen der ambulanten Betreuung in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht, während das stationäre Wohnangebot im selben Zeitraum um 30 Prozent zunahm. Die Herausforderung für die kommenden Jahre wird darin bestehen, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Der Calwer Landrat Helmut Riegger betont die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der GWW und den Kreisen und lobt die Bereitschaft des Trägers, auf allen Ebenen Verantwortung für Menschen mit Behinderung zu übernehmen. "Wir wissen es zu schätzen, dass die GWW nicht nur im Bereich der Beschäftigung, sondern auch bei Beratungs- und Wohnangeboten Bedarfe erkennt und kurzfristig flexible Lösungsvorschläge unterbreitet."

Auch die beiden Inklusionsunternehmen Femos und 1a Zugang Beratungsgesellschaft sind mit ihrem Jahresergebnis zufrieden. Beide Stiftungsunternehmen beschäftigen Menschen mit Behinderung unter Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts.

84 der 154 Femos-Arbeitsplätze in den Bereichen Montage und Einzelhandel, wie in den CAP-Märkten und der Möbelhalle in Böblingen sind mit Menschen mit Behinderungen besetzt. 1a Zugang begleitete 2016 über 30 Menschen mit Behinderung auf Arbeitsplätzen und Praktika in verschiedenen Firmen. "Durch dieses Vorgehen schaffen wir eine gute Basis für einen möglichen Übergang behinderter Menschen aus der Werkstatt in einen Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes", erklärt 1a Zugang-Geschäftsführer Markus Metz.

In deren zweiten Geschäftsfeld capito setzen die beschäftigten Menschen mit Behinderung ihre eigenen Erfahrungen als Experten zur Reduzierung von Barrieren ein. Unter anderem helfen sie komplexe Texte in verständliche Sprache zu übersetzen – eine willkommene Unterstützung für Menschen mit Behinderung.