Nagold Werbering muss neuen Vorstand suchen

Mittsommer als zweites Lichterfest positionieren

Und Arbeit und Aufgaben gibt es genug für den Nagolder Werbering. Zum einen sind da die vielen Veranstaltungen, mit denen der Werbering im Zusammenwirken mit dem City-Verein die Stadt für Kunden attraktiv machen möchte. Gegenüber dem laufenden Jahr werde man in 2017 das Konzept für den "Nagolder Mittsommer" weiterentwickeln, um die bereits trotz der damaligen Wetterkapriolen gute Veranstaltung noch prägnanter als zweites Lichterfest im Jahr überregional für Nagold positionieren zu können, so Vorsitzende Siegrid Plaschke in ihrem Rechenschaftsbericht. Auch die Markttafel werde es wieder geben, wobei dafür aber noch ein geeigneter Termin gefunden werden muss.

Weiteres Aufgabenfeld: "Im Winterhalbjahr gibt es noch zu wenig Atmosphäre in der Stadt", findet Plaschke. Die Stadt sei dann insgesamt "zu dunkel", es sei zu wenig los. "Das ist eine Baustelle, um die wir uns im nächsten Jahr aktiv kümmern werden." Gespräche mit der Stadt Nagold dazu seien auch bereits begonnen worden. Neu werde in der kommenden Weihnachtszeit auch die Advents-Aktion (mit Verlosung) des Werberings sein, wo man gegenüber dem letzten Jahr, als es "einen viel zu komplizierten Modus" gab, drastische Vereinfachungen umsetzen werde: die Kunden würden zwar wieder Lose für ihre Einkäufe erhalten können, diese aber würden mit Sofort-Gewinnen ("jeweils fünf Euro bar auf die Hand") unmittelbar "Freunde in die Geschäfte" bringen. Das lange Warten auf eine zentrale Auslosung würde damit entfallen.

Mit mehr Inszenierung mehr Leute anlocken

Ein wenig "drehen am Konzept" wolle man auch beim "Nagolder Frühling", einer eigentlich bereits sehr erfolgreichen Veranstaltung – allerdings ausschließlich am damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag. Der Event-Samstag, der mit Modenschau und anderen Aktionen extrem viel Organisations-Aufwand bedeute, sei dagegen noch nicht "der" Publikumsmagnet, den man sich wünsche. Da wolle man mit "mehr Inszenierung" künftig auch mehr Menschen zum Einkaufen in die Stadt locken.

Allerdings: für alle Aktionen den Nagolder Werberings, wie auch für den Einzelhandel insgesamt, hat der aktuelle, anhaltende massive Strukturwandel dieser Branche die allergrößte Bedeutung. "Die Kunden sind heute ’multi-channel’ unterwegs", informierten sich im Internet, kauften aber im besten Fall noch vor Ort. Daher forciere der Werbering, wie auch die Stadt insgesamt, den Ausbau einer zentralen Internet-Präsenz, um die hier bereits vorhandenen, bisher dezentral organisierten solitären Internet-Aktivitäten der Unternehmen und Institutionen gemeinsam in einer "Nagold-App" zu bündeln und den Nutzern zugänglich zu machen.