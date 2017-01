Nagold Wenn Eltern zu ihren Kindern ziehen

Wieder auf der Bühne ist Nadine Schucker, die gekonnt die Julia spielt, Alexander Achilles schlüpft auf der Bühne in die Rolle der Figur Klaus. Conny Rommel als Elfriede bringt manches durcheinander. Die weiteren Akteure, wie zum Beispiel Steffi Walz und Hermann Rutz, runden das Stück mit Witz und Komik ab.

In dem humorigen Dreiakter wollen die beiden jungen Verliebten Klaus und Julia heiraten. Dieses Vorhaben gerät jedoch in Gefahr, als Emil, Vater von Klaus, zu den beiden zieht. Emil ist vor seiner Frau Rosa geflohen, die mit Hilfe einer Kuh, einer indischen Flöte und dem Fakir Singsong anlässlich ihrer Silberhochzeit das Eheleben aufpeppen wollte. Rosa folgt ihrem Mann und einer Kuh in die Wohnung des verliebten Paars und bringt den Fakir gleich mit. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Das Lustspiel wird in der Fritz-Ziegler-Halle in Emmingen an mehreren Terminen aufgeführt. Die Premiere findet statt am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr. Weitere Termine sind am Samstag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr, und am Sonntag, 22. Januar, ab 14 Uhr. Wer das Stück sehen möchte, kann Eintrittskarten im Vorverkauf in der Bäckerei Neuffer in Emmingen erwerben.