Nagold Wenn das Löschwasser weit weg ist

Nagold-Schietingen. Pünktlich um 15 Uhr wird der Alarm ausgelöst, die gemeinsame Übung der Feuerwehrabteilungen Schietingen, Gündringen und Iselshausen kann beginnen. Spaziergänger haben Rauch bemerkt, der von dem Schuppenkomplex über dem Wezenäcker aufsteigt.

Insgesamt über 50 Brandbekämpfer machen sich auf den Weg den Berg hinauf, fünf Minuten nach der Alarmierung trifft das erste Einsatzfahrzeug ein. Was sie vorfinden, ist ein teilweise brennender Schuppen, von Jugendlichen beim Zündeln in Brand gesteckt. Nun sitzen die vier Unglücklichen – gespielt von Jugendfeuerwehrangehörigen – in der Falle.

Jetzt ist schnelles und konzentriertes Handeln gefragt: Die Jugendlichen müssen aus ihrem brennenden Gefängnis befreit und das Feuer gelöscht werden. Die besondere Herausforderung: Das Wasser muss vom Löschwasserteich Wezenäcker erst seinen Weg den Berg hinauf finden. Mit 470 Metern Schlauch überwinden die Brandbekämpfer die 44 Höhenmeter Unterschied.