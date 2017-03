Nagold Weiser: "Bei Kindern fängt die Integration an"

Diese Stelle ist von den verschiedenen Stiftungen sowie dem evangelischen Diakonieverband finanziert.

Übergang in die Regelklassen nach einem Jahr Unterricht

Gemeinsam unterrichten sie die Kinder aus Kroatien, Afghanistan, Syrien, Mazedonien, Iran, Rumänien und dem Irak in verschiedenen Fächern. Deutsch lernen steht dabei im Vordergrund. "Wir basteln auch oder machen Spiele oder Sport", erklärte Braun.

Einige Kinder, die bereits im zweiten Jahr dabei sind, verbringen bereits die meiste Zeit in den Regelklassen, denn sie kommen mit ihren Sprachkenntnissen beim regulären Unterricht mit. Ein paar Stunden in der Woche kommen sie in die Zebraklasse, wo weiter an der deutschen Sprache gearbeitet wird.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Sprachförderungsklasse an der Lembergschule eine hervorragende Maßnahme sei. "Bei den Kindern fängt die Integration an", sagte Weiser. Auch für den Arbeitsmarkt sei es von Vorteil, die Kinder zu unterrichten und einzugliedern. Auch Großmann fand lobende Wort: "Es wird viel über Integration geredet, aber hier ist ein Ort, an dem sie geschieht." Die Lembergschule ist die einzige Schule im Raum Nagold, an der es eine Sprachförderungsklasse für Kinder im Grundschulalter gibt.

"Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration", ergänzte Mansfeld von der Urschelstiftung noch. Er sei froh, dass sich die Stiftungen daran beteiligten. Auch einige Eltern der Kinder waren gekommen, um sich zu bedanken. "Unsere Kinder fühlen sich wohl hier, vielen Dank, dass Sie uns das möglich machen."