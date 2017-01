Nagold "Weil es uns freut, anderen zu helfen"

Nagold. "Einmal hatten wir eine Klingel mit Anrufbeantworter", lacht Rika Hausdorf (12). Als Melchior verkleidet, zieht sie seit drei Jahren mit ihrer Gruppe von Haus zu Haus. Dabei hatten die Sternsinger so manch spaßiges Erlebnis: "Ein Hund hat mit seinem Kopf im Takt gewackelt, als wir unser Lied gesungen haben", erinnert sich Lena Weiß (9), die als Balthasar dabei ist. "Ein einjähriges Kind ist mal abgehauen, als es uns gesehen hat", erzählt Kaspar Julia Arndt (14). Begleitet werden die Heiligen Drei Könige vom Sternträger, Sarah Arndt (10). Die Schülerinnen sind schon länger dabei und könnten noch mehr humorvolle Geschichten erzählen. Routiniert tragen sie ihre Sprüche vor, geübt die Lieder.

Doch ihre Betreuerin, Marija Arndt, weiß: Nicht alle Menschen begegnen den Sternsingern mit offenem Herzen. "Jemand hat schon Wasser auf uns schütten wollen", so berichtet sie nüchtern. Auch damit den Kindern solche Erfahrungen erspart bleiben, führt sie eine Liste mit sich: Auf ihr steht, welche Klingel der Sternträger drücken soll. Wer möchte, dass die Sternsinger kommen, hat sich nämlich vorher angemeldet. Dies sind Menschen, die dem Besuch der Sternsinger erwartungsfreudig entgegen sehen. "Das ist immer voll schön, wie sich die Leute freuen, wenn wir kommen", findet Rika.

"Hier sind die Sternsinger", tönt es in die Sprechanlage. Öffnet sich die Tür, beginnen die Sternsinger ihren Auftritt mit dem Lied "Wir kommen da her aus dem Morgenland". "Schenkt eine Gabe für Kinder in Not, dann haben auch sie das täglich’ Brot", bittet der Sternträger. Der Segen gehört dazu: Die Abkürzung "C+M+B" (übersetzt: Christus schütze dieses Haus) an der Tür soll das Haus vor Unheil bewahren. "Jetzt schützt Gott das Haus und alle, die ein und ausgehen", freut sich Erna Hudak.