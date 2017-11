Nagold Weihnachtsmarkt der Schulen

Nagold. Der GEB-Gesamtelternbeirat aller Nagolder Schulen organisiert mit Unterstützung der Stadt Nagold schon seit vielen Jahren den Schülerweihnachtsmarkt der Nagolder Schulen. Für die Schüler ist es immer ein schönes Ereignis, gemeinsam mit Klassenkameraden, die Vorbereitungen für diesen Tag zu treffen. Es wird in kleinen Gruppen oder auch im Klassenverband gebastelt, gebacken, geprobt und vorbereitet. Die Eltern packen tatkräftig an, und so kann am Samstag, 2. Dezember von 8 bis 14 Uhr in der Marktstraße, rund ums Rathaus, ein toller Weihnachtsmarkt mit zwölf Marktständen und musikalischen Darbietungen geboten werden.