Nagold Wehr deckt ein breites Spektrum ab

Leistungsabzeichen

Die Mitglieder der Ebershardter Wehr waren aber nicht nur bei Einsätzen gefordert. Marvin Bürkle und Tim Rothfuß haben in Dobel erfolgreich das Leistungsabzeichen in Bronze bestanden. Weitere zwölf Kameraden konnten eine Woche später in Böblingen ihr Können unter Beweis stellen und absolvierten erfolgreich das Leistungsabzeichen in Gold. An der Abnahme des goldenen Abzeichens haben Sven Rothfuß als Gruppenführer, Tobias Bürkle und Michael Stöhr als Maschinisten, sowie Dirk Baumann, Timo Dürr, Daniel Klinnert, Matthias Klinnert, Thomas Klinnert, Florian Lambert, Nico Rauschenberger, Andreas Röhm und Marvin Schlipf teilgenommen.

Neben den Übungen für die Leistungsabzeichen, trafen sich die Kameraden zu 17 Schul- und Einsatzübungen, sowie zu einer Alarmübung.