Nagold Was Hessen mit Indien verbindet

Nagold. In der Seminarturnhalle konnten die Besucher am Freitag entspannende Übungen mit einem Yogameister erleben, der sein Jahrtausende altes Wissen aus seiner hessischen Heimat hat. Diese war früher an den indischen Subkontinent angekoppelt – so erklärte es jedenfalls Komiker Maddin Schneider. Aber aufgrund der Kontinentalverschiebung sei das kleine Land weggeschwommen. Doch viele Gemeinsamkeiten seien übrig geblieben.