Nagold Was Frau in der Wirtschaft 4.0 erwartet

Während des gesamten Vormittags sind Coaches vor Ort, die die mitgebrachten Bewerbungsmappen der Besucherinnen checken. Wer im Bewerbungsoutfit kommt, kann zum Preis von zehn Euro ein professionelles Bewerbungsfoto erstellen lassen. Der virtuelle Impulsvortrag von Gesa Krämer steht ganz unter dem Motto der Veranstaltung. Die Besucherinnen erleben, was Frau in der Wirtschaft 4.0 erwartet. Die Referentin nimmt die Besucherinnen mit auf eine Reise in die digitale Arbeitswelt und lässt sie erfahren, was Sie dafür einpacken müssen. Außerdem gibt es Kurzvorträge und Workshops zu den Themen "Bewerbung digital", "Migrantinnen auf neuen Wegen", "Bildung digital", "Frauen und Rente" sowie "Familie und dann?". Die Frauenwirtschaftstage stehen unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und bieten den Frauen landesweit ein Gesamtangebot von Informationen über ihre beruflichen Perspektiven allgemein und speziell nach Zeiten der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sollte man sich bei diesem Frauenwirtschaftstag vorher anmelden?

Anmeldungen sind erwünscht für die 30 Minuten-Workshops/Vorträge "Bewerbung digital", "Migrantinnen auf neuen Wegen" und "Bildung digital". Diese beginnen um 11 Uhr. Um 11.40 Uhr findet der Vortrag "Frauen und Rente" statt und um 12.20 Uhr "Familie und dann?". Wer teilnehmen will, kann sich unter der Telefonnummer 07452 / 82 92 13 oder per E-Mail an Nagold-Pforzheim.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden.

Weitere Informationen: Im Berufsinformationszentrum (BiZ) können die Plattformen Kursnet, Berufnet, Ben und Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de besucht werden.