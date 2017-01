Nagold Warnschilder an der Nagold schützen nicht vor jugendlichem Leichtsinn

Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, steigt der jugendliche Leichtsinn – täglich ist das derzeit zu beobachten an der Nagold. Das städtische Ordnungsamt hat entlang des Flussufers Warnschilder mit eindeutigem Inhalt postiert: "Betreten der Eisfläche verboten." Doch obgleich die Eisdecke mit den zuletzt wieder gestiegenen Temperaturen dünner geworden und an vielen Stellen die Wasseroberfläche des Flusses zum Vorschein gekommen ist, schlagen manche Jugendliche alle Warnungen in den Wind und wagen sich aufs Eis. Achim Gräschus, Ordnungsamtsleiter der Stadt Nagold, zuckt mit den Schultern: "Wir können auch nicht mehr als an den gesunden Menschenverstand appellieren. Alles absperren können wir deswegen auch nicht." Sehr zum Ärger der städtischen Bauhofmitarbeiter werden die Warnschilder nicht nur ignoriert, sondern von manchen auch zerstört und ins Wasser geworfen. "Der Vandalismus hat wieder deutlich zugenommen", machte ein städtischer Mitarbeiter seinem Ärger Luft.