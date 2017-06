Nagold Wahlkampf: Wolfgang Schäuble ist erster Hochkaräter

Damit schließt die CDU an die großen Auftritte wie seinerzeit von Rainer Barzel, Franz-Josef Strauß und Lothar Späth an. "Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verkörpert mit seiner Politik Stabilität und Zukunftsperspektiven", betont der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. "Ich liege mit ihm auf gleicher Wellenlänge und freue mich, dass durch den Auftritt deutlich wird, wie sehr dieser Wahlkreis in Berlin beachtet wird."

Antworten auf die großen Fragen

Zugleich kündigt Fuchtel weitere hochkarätige Gäste im Nordschwarzwald an: "Jeden Monat bis zur Wahl werden Spitzenpolitiker in den Wahlkreis Calw/Freudenstadt kommen!" Schäuble, der ab 20 Uhr in der Nagolder Stadthalle spricht, ist auch Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg für die Bundestagswahl im September.