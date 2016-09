Nagold Vorbereitung der großen Feier

1967 wird die Partner-schaft ins Leben gerufen

Nachdem Botschafter und Ministerien zugestimmt hatten, war es 1967 soweit. Wie lebendig eine solche Partnerschaft ist, hängt sehr stark von einzelnen Personen ab. Es gab regen Austausch im Bereich Sport: In den 70er-Jahren fuhren oft mehrere Busse nach Longwy, und sowohl Gemeinderatsmitglieder mit Familie, Sportler, Lehrer und Trainer waren in Schwimmhallen, Fußballplätzen und Festhallen in Longwy zusammen mit den Bürgern der Stahlstadt anzutreffen.

Es gab auch wieder ruhigere Zeiten, später wurden die Bürgerreisen eingeführt, einige Male kamen ganze Gruppen von Franzosen per Rad nach Nagold.

Bei dem Besuch auf der "Fête du Sport" in Longwy auf dem großen Sportgelände der Stadt konnten Gespräche mit Vertretern der Sportvereine und auch Beigeordneten geführt werden. Die Organisation ist sowohl beim Sport als auch im Rathaus in Frankreich ganz anders als in Deutschland, es gibt acht gewählte "adjoints", die ihre Arbeit ehrenamtlich machen, jedoch ein Büro im Rathaus haben.

In Longwy gibt es 42 Sportvereine, auf dem Sportgelände befindet sich ein Gebäude mit Duschen und Umkleideräumen, aber auch ein Büro, wo die Angestellte des Rathauses Linda Abboub für diese Vereine und ihren "président" da ist.

Die Delegation aus Nagold konnte an diesem Tag sehr viele der Verantwortlichen für die verschiedenen Sportarten sprechen.

Der Geschäftsführer des VfL, Hermann Claus, bekam Auskunft über die Größe der Vereine, deren Aktivitäten und immer auch die Rückmeldung, dass durchaus Interesse besteht, junge Sportler nach Nagold zu schicken und Sportler in Longwy zu empfangen.

Philipp Baudouin, der seit April im Kulturamt tätig ist und die Jubiläumsfeier plant, sammelte Namen, Adressen und Informationen.

Jean-Luc Sacher, der Beigeordnete für Kultur in Longwy, erwähnte als mögliche Aktivität eine Ausstellung über Longwy in Nagold oder den Auftritt einer Tanzgruppe.

Nun sollen weitere Schritte unternommen werden und möglichst bald ein sportlicher Austausch stattfinden.

Longwys Bürgermeister Jean-Marc Fournel regte an, dass eine Gruppe aus Nagolds Partnerstadt bald hier anreist, damit Ideen gesammelt und Pläne für die Feier im Juni 2017 gemacht werden können.

Leider wurde die Fête du Sport immer wieder durch Platzregen gestört, so dass die Vorführungen im Freien teilweise nicht stattfinden konnten.

Doch der gastfreundliche Empfang unter dem Zelt machte es den Besuchern aus Nagold dennoch angenehm.