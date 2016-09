Nagold Vor allem morgens staut sich Verkehr

Vor allem zwischen 7.15 und 7.30 Uhr, also kurz vor Schulbeginn im Berufsschulzentrum, ist die Verkehrslage im Nagolder Westen besonders angespannt. Einer der Gründe für den Verkehrsstau auf der B 28 in Richtung Rohrdorf: Hunderte von Schüler strömen in dieser Zeit vom Busbahnhof oder auch vom Teufel-Parkplatz aus in Richtung Bächlen. Dabei queren sie die Freudenstädter Straße auf einem Zebrastreifen. Die Autofahrer haben das Nachsehen, warten, bis sich in dem Fußgängerstrom eine Lücke auftut. Eine der Folgen: Der Verkehr steht, auch in Richtung Nagolder Innenstadt, was wiederum für einen von Autos verstopften Kreisel auf der B 28 sorgt.

Bauliche Veränderungen sind kaum möglich

Die Lösung des Problems ist nicht einfach. Denn bauliche Veränderungen sind kaum möglich, geschweige denn finanzierbar. Für Abhilfe könnte aber eine Ampel-Lösung sorgen. So hatte das Nagolder Ordnungsamt zusammen mit der Polizei in den vergangenen Tagen den Zebrastreifen durch eine mobile Ampelanlage ersetzt. Der ganz große Erfolg blieb dabei zwar aus, doch Verbesserungen konnten wohl doch erzielt werden.