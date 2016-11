Nagold Von Wackenhut zu Wagon

Man hat Lehren gezogen aus dem letzten "Husarenstück", wie es Eisseler nennt. Ende 2013 winkte ein Großauftrag von Daimler: die Lieferung von Hauptboden, Stirnwand und Querträger für die neue E-Klasse. Binnen sechs Monaten musste die dafür notwendige 260 Meter lange Produktionshalle entstehen, in der heute 74 Roboter vollautomatisch, von vier Mitarbeitern gesteuert, die Teile für die Nobelkarosse verschweißen und für den Abtransport aufeinanderstapeln.

Diese kurze Bauzeit ist für Bommer das "Wunder Nagolds" und sei nur möglich gewesen, weil alle Behörden, vom städtischen Bauamt bis zum Landratsamt, mitgezogen hätten. Jetzt ist man nah am nächsten Coup dran. Wieder ein Großauftrag, wieder von einem deutschen Automobilhersteller und wieder für ein "Traumauto", wie Bommer verrät. Wenn noch vor Jahresfrist der Zuschlag kommen sollte, will man auf dem 6,5 Hektar großen Gelände sofort loslegen können.

Die Zeit drängt: Von Baubeginn bis zur Auslieferung des ersten Teils sind es erfahrungsgemäß anderthalb Jahre. Was man also in der Bauzeit reinholt, hat man Luft für den Aufbau der Produktionsanlagen.

Ausgeklügeltes Sicherheitskonzept für 600 Mitarbeiter

Der Standort auf dem Wolfsberg, acht Autominuten von der A 81 entfernt, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Und natürlich auch die Nähe zum Großkunden Daimler: 35 von den täglich 100 Lastwagen mit Wagon-Produkten steuern das Werk in Sindelfingen an.

Nicht nur produktionstechnisch ist Wagon auf "Weltklasse-Niveau", wie Bommer sagt, auch was die Sicherheit der mittlerweile 600 Mitarbeiter anbelangt, gehöre man dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzeptes heute zu den Besten in der Branche. Die komplexen Produktionstechnologien – die Roboter kontrollieren ihre eigenen Schweißnähte optoelektronisch selbst und melden die Daten per QR-Code direkt dem Kunden – verlangen zunehmend hoch qualifizierte Mitarbeiter, sagt Thomas Eisseler. Entsprechend viel investiert man in die Qualität der eigenen Auszubildenden (derzeit 30) mit eigener Lehrwerkstatt und zwei Ausbildern, die sich ausschließlich um die Azubis kümmern.

Auf Expansionskurs ist man auch in Bremen, wo für das dort gegründete Tochterunternehmen ein Werk mit 20 000 Quadratmetern Produktionsfläche entsteht. Von hier aus sollen für das neue Elektrofahrzeug von Daimler, das in Bremen gefertigt wird, Motorhaube und Kotflügel zugeliefert werden. Logistisch nah am Kunde sein, lautete die Prämisse für diese Produktionsauslagerung. "Damit wenig Geld auf der Straße liegen bleibt", sagt Bommer. Die Pressteile für das Bremer Werk kommen nach wie vor aus Nagold und werden, eng verpackt, mit Lkws angeliefert.

Bremen sei also keine Konkurrenz für den Standort Nagold, so Bommer, Nagold profitiere vielmehr von dieser Strategie.

Und die Zukunft von Wagon liegt auf dem Wolfsberg: Seit dem Management-Buy-out hat das Unternehmen 75 Millionen Euro in den Nagolder Standort investiert, davon allein 35 Millionen Euro in den letzten beiden Jahren.

1933

Gründung des Unternehmens Wackenhut durch Ernst Wackenhut in Altensteig. Produziert werden Lkw-Anhänger, Lkw-Aufbauten und Fahrerhäuser.

1950

Wackenhut beginnt mit der Entwicklung und Fahrerhausproduktion für Daimler Benz Lkws.

1953

Umzug in ein neues Werk nach Nagold.

1970

Der Bau eines Presswerkes läutet den Einstieg ins Automobil-Zuliefergeschäft ein.

1999

Übernahme des Unternehmens durch den amerikanischen Konzern Oxford Automotive Inc.

2001

Erweiterung der Produktionsanlagen und Umzug auf den Wolfsberg.

2006

Zusammenschluss der Unternehmen Oxford Automotive Inc. und Wagon Automotive plc.

2009

Management Buy-out und Gesellschafterwechsel. B&E GmbH und Tiberina Group, Italien, werden neue Gesellschafter.

2016

Gründung eines weiteren Standortes in Bremen.

