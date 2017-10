Nagold Von Schwimmen an der Nagold zum modernen Badepark

Diese äußerst interessante Entwicklung möchten die beiden Mitarbeiterinnen des Museums im Steinhaus einem breiten Publikum vorstellen. Dafür haben sie eine Ausstellung geplant, die im Sommer nächsten Jahres eröffnet wird.

Derzeit werden dafür noch Materialien gesucht. Zum einen ist das Steinhaus an Fotos interessiert, die aus der Zeit der Anfänge des Bads bis hin zur Gegenwart stammen. Die Fotos können in Papierform an das Museum gesendet oder abgegeben werden. Digitale Fotos können per E-Mail übermittelt werden. Zudem wird alles gesucht, was man mit einem Schwimmbadbesuch verbindet. Das können Badeanzüge, Badehosen oder Badekappen sein. Genauso wie Handtücher, Gummiringe, Schwimmflügel, Sonnenbrillen und anderes mehr.

Auch an persönlichen Schwimmbad-Geschichten und Erinnerungen sind Herma Klar und Heike Roller interessiert. Sie können ebenfalls, nach vorheriger Terminabsprache, im Museum im Steinhaus vorbeigebracht werden.