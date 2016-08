Nagold Vom Anstieg sind vor allem junge Menschen betroffen

Fast 95 Prozent des Anstiegs ging zu Lasten der unter 25-Jährigen. Für die Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, ist das Ende der Arbeitslosigkeit für die meisten dieser jungen Menschen aber schon absehbar: "Viele Jugendliche haben sich nach dem Schuljahresende vorübergehend arbeitslos gemeldet. Sie warten nun auf den Ausbildungs- oder Studienbeginn. Die meisten wissen also bereits, wann und wie es für sie weitergeht."

Hinzu kommen auch noch Ausbildungsabsolventen, die nach ihrer Prüfung nicht übernommen wurden und jetzt auf der Suche nach einer passenden Beschäftigung sind. "Für diese jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte sind die Beschäftigungschancen derzeit sehr gut", so Lehmann. Das bestätigt die Zahl der bei der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim gemeldeten offenen Stellen. Mit derzeit 4627 zu besetzenden Stellen liegt diese um fast zehn Prozent über dem Bestand des Vorjahres.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im August weiter zugenommen. Betriebe und Verwaltungen meldeten in den vergangenen vier Wochen 1473 zu besetzende Arbeitsplätze, 98 oder 7,1 Prozent mehr als im Juli und 136 oder 10,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Wir nutzen die derzeit gute Lage am Arbeitsmarkt und die große Einstellungsbereitschaft unserer Betriebe, um für die arbeitslosen Menschen in unserer Region eine Arbeitsstelle zu finden. Mit einer Vielzahl an Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten helfen wir den Betroffenen und begleiten sie auf ihrem Weg in Arbeit", so die Agenturchefin.