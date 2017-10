Nagold Voller Begeisterung schlängeln sie sich durch den Parcours

Nagold. Bereits seit Jahren ist der Sportunterricht am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Nagold durch Aktionen mit erfolgreichen Sportlern geprägt, zum Teil sogar mit Profis. Eine Neuerung im Bildungsplan sieht nun vor, dass im Rahmen des Sportunterrichtes die Einheit "Fahren, Rollen, Gleiten" angeboten wird. Das OHG hat sich hierbei für das Inline-Skaten entschieden. In diesem Rahmen kam dann erneut eine Kooperation zustande: Das OHG bekam am Freitag Besuch vom VfL Nagold.