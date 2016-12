Nagold Volksbank passt sich Kundenverhalten an

Auch die Ära der "Einzelkämpfer" (Gottschalk) neigt sich dem Ende zu: In Gültlingen, Salzstetten, Sulz am Eck, Vollmaringen und Walddorf standen bislang Teilzeitkräfte – teils zehn Stunden pro Woche – hinter der Kasse. Zum 1. Februar 2017 werden diese Filialen in SB-Geschäftsstellen umgewandelt. In den Kreisen Tübingen und Herrenberg suchte die Volksbank erfolgreich den Schulterschluss mit den Sparkassen. Im Rottenburger Stadtteil Seebronn werden beide Mitbewerber gemeinsam eine SB-Stelle betreiben. Auch im Kreis Calw sei man mit der Sparkasse vor demselben Hintergrund in Verhandlungen, verriet Gottschalk.

Mit dieser Umstrukturierung gehe aber kein Stellenabbau einher, betonte die Bank. "Es bleiben alle an Bord", sagt Vorstandsmitglied Lekies. Vier Arbeitsplätze entstehen mit einer neuen Form der Kundenberatung, die ebenfalls zum 1. Februar installiert wird: ein telefonischer Kundenservice sechs Tage die Woche und zwölf Stunden am Tag. Dieses Angebot sei bislang einmalig für eine Filialbank in dieser Region und soll sukzessive ausgebaut werden. Bereits heute denkt man über eine Video- und Chatberatung nach: "Wir sind offen für neue Wege", sagte Jörg Stahl.

Insgesamt unterhält die Bank 47 Standorte in der Fläche, darunter 32 SB-Geschäftsstellen. "Wir bleiben so lange es geht in den Orten", betonte Vorstandssprecher Gottschalk, "aber es ist schon eine Herausforderung." Die Umstrukturierung sei auch den niedrigen Zinsen geschuldet, die die Ertragslage der Bank zunehmend belasten würden.