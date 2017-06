Ein wenig enttäuschend war es schon, dass zur Feier der 50-jährigen Freundschaft mit Longwy keine französischen Radsportler in Nagold zu Gast waren. An der einst traditionellen gemeinsamen Radausfahrt über den Schwarzwald nahm ausgerechnet im Partnerschaftsjahr kein Sportler aus Longwy teil. Die Ursachenforschung ist mühsam. Womöglich wollten die Radsportler aus Longwy ja nur ihre Kräfte für ein noch wichtigeres Ereignis als das Partnerschaftsjubiläum sparen: Am Montag, 3. Juli, steht Longwy nämlich im Mittelpunkt der Radsportwelt. Nagolds Partnerstadt ist dann Ankunftsort der "Tour de France". 50 000 Gäste werden erwartet. Dann fiebern sie wieder vereint mit – die Radfahrer aus Longwy im Zielbereich und die Freunde aus Nagold am Fernseher. Sport verbindet eben doch. Und das ganz ohne schweißtreibende Plackerei. Vive le Jumelage!