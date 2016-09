Nagold Vier Preise und eine Liebeserklärung

Skytech Europe GmbH – "Global Player mit Alleinstellungsmerkmal"

Nach Nagold ging in diesem Jahr der Unternehmenspreis für "Junge Unternehmen", und zwar an die "Skytech Europe GmbH", das sich auf Design und Vertrieb von individuellen Leiterplatten vor allem für die Automotive-Industrie spezialisiert hat, und sich hier in weniger als zehn Jahren – eine Bedingung, um als "Junges Unternehmen" im Sinne des Unternehmenspreises zu gelten – zu einem stark wachsenden "Global Player mit Alleinstellungsmerkmal" und eigener, starken "Markenkraft" – so die weiteren Vergabekriterien – entwickeln konnte. Geleitet wird das Unternehmen von den Brüdern Falco und Patrick Borkhart, die in der Region eigentlich eher für das ebenfalls von ihnen geleitete "Radzentrum Nagold" bekannt sind.

Der Preis für "Unternehmensführung" ging dann wieder, ganz im Sinne des "gesunden Proporz" bei dieser Preisvergabe, nach Freudenstadt, an die "Hotel Lauterbad GmbH" der Familie Heinzelmann-Schillinger, mit Matriarchin Ingeborg Heinzelmann-Schillinger an der Spitze. Gewürdigt wurde damit das "Leben vorbildlicher Unternehmenstugenden", mit dem der Unternehmer-Familie in vorbildlicher Weise in den letzten drei Jahrzehnten der erfolgreiche Strukturwandel in der hiesigen Gastronomie-Landschaft gelungen sei – in einem Markt, der sich in dieser Zeit extrem dramatisch verändert habe.

Der letzte Preis des Abends ging schließlich für "Gesellschaftliches Engagement" an das Nagolder Unternehmer-Paar Heike und Reinhold Fleckenstein für ihr Unternehmen, die "Reinhold Fleckenstein Jeanswear GmbH" – besser bekannt auch als "Angels Jeanswear".

Ehepaar Fleckenstein steht für soziales Engagement

Gewürdigt wurde damit das breite soziale Engagement des Paares vor allem in der Jugendarbeit, etwa als jahrzehntelanger Hauptsponsor des VfL Nagold, aber auch in dem von ihnen gegründeten Verein "Groß hilft Klein" und zahllosen weiteren Hilfs-Institutionen und -Organisationen. Ganz neu hätte das Paar eine eigene Stiftung aus der Taufe gehoben, um sich noch breiter sozial zu engagieren.

Zum echten Gänsehaut-Moment wurde dann, als Reinhold Fleckenstein als einziger der Geehrten des Abends selbst ans Mikrofon trat, um sich sichtlich bewegt für die erhaltene Ehrung zu bedanken. Wobei er, der einst selbst erfolgreicher Spitzensportler war und heute erfolgreicher Unternehmer ist, als "die beste Entscheidung meines Lebens" seine Ehe mit Ehefrau Heike nannte. Reichlich Applaus gab’s für diese charmante Liebeserklärung.