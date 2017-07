Nagold Viele Wege führen nach Nagold

Nagold. Thomas Unger, stellvertretender Schulleiter und Anja Breitling, Abteilungsleiterin, gingen in ihrer Ansprache an die Absolventen der Fachhochschulreife auf die unterschiedlichen Lebenswege ein. Wege seien etwas Individuelles und gleichzeitig doch Vielfältiges. Sie können zum Ziel führen und Verbindungen schaffen. Allerdings müsse man manchmal Umwege gehen und Dinge aus dem Weg räumen, um ans Ziel zu kommen. "Und bekanntlich führen viele Wege – wenn auch nicht alle, nach Nagold", so Thomas Unger.

Anja Breitling wies darauf hin, dass es immer wieder Kreuzungen gebe, wo man sich für eine Richtung entscheiden oder auf die Beschaffenheit mit Veränderungen reagieren müsse. Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife seien die jungen Menschen erneut an einer Weggabelung angelangt und müssten sich erneut entscheiden, wie es weitergehe.

Schulleiterin Karin Ascher-Gollmar betonte in ihrer Ansprache die gegenseitige Unterstützung, denn "nur gemeinsam sind wir stark". Der Ausbau von Netzwerken und Beziehungen sei in jeder Hinsicht gewinnbringend, besonders aber in der Arbeitswelt. "Der Arbeitsmarkt ist auf gut ausgebildete und ehrgeizige Arbeitskräfte angewiesen, damit die Unternehmen weiterhin ihre gute Stellung auf den Absatzmärkten aufrechterhalten können", so Karin Ascher-Gollmar. Hierfür sei lebenslanges Lernen wichtig, denn Lernen bedeute, ständig am Ball zu bleiben und seine Chancen zu nutzen.