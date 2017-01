Nagold Viele Ideen für das legendäre Haus

Aber einen musizierenden oder gar "singenden" Wirt in der Pfrondorfer Mühle werde es deshalb künftig trotzdem nicht geben. "Das würde zu diesem Haus nicht passen." Allerdings einmal die Woche am Sonntagnachmittag zum Tanztee im Althengstetter Trollinger aufzuspielen, das werde er sich auch künftig nicht nehmen lassen. Und man merkt dem Unternehmer Weirowski die große Lust an, mit der er seine vielen Aufgaben heute wahrnimmt. Aber auch den großen Respekt vor der Lebensleistung von Walter Necker, mit dem die Familie Weirowski – zu der auch die jüngeren Töchter Isabelle und Rosalin gehören, die noch zur Schule gehen – eine jahrelange Freundschaft verband.

Als sich dessen schwere Krankheit abzeichnete, habe es erste Gespräche gegeben, in denen das Ehepaar Weirowski sein Interesse und seine Hilfe bei der Fortführung des anspruchsvollen Hauses angeboten habe. "Aber Walter Necker wollte diese Entscheidung dann seinen Erben überlassen." Seit Anfang vergangenen Jahres habe man schließlich gemeinsam die Übernahme geplant. Und sich bewusst viel Zeit gelassen, alles bis ins Detail zu planen. Zum Jahreswechsel wurde der Kauf dann abgeschlossen – um einen "klaren Schnitt" zu haben.

Für die Familie Weirowski bedeutet die Pfrondorfer Mühle aber auch unternehmerisches Neuland. "Mit dem Führen eines Hotelbetriebs haben wir so noch keine Erfahrung." Aber Klaus Weirowski ist sicher, mit der Stammbelegschaft der Pfrondorfer Mühle, "die nahezu komplett übernommen wurde", sich auch in dieses neue Arbeitsfeld gut einfinden zu können. Bereits jetzt ist man dabei, sich neu auf den diversen Buchungsplattformen aufzustellen. Auch soll in Renovierungen investiert werden – wie auch in den Bau einer Fischtreppe in der angrenzenden Nagold, denn die ehemalige Mühle ist heute auch ein kleines Wasserkraftwerk, mit dem Strom erzeugt wird. "Da sind heute solche Fischtreppen für den Landschaftsschutz vorgeschrieben." Zudem werde man "D´r Scheraschleifer" künftig ins Angebotsportfolio der Pfrondorfer Mühle als "Tagungs-Location" integrieren.

Auch für die Zukunft haben die Weirowskis noch viele Ideen und Visionen für ihr neues Haus. "Vielleicht ein großer Bankettsaal, wenn möglich mit Blick eben auf die Nagold." Aber das sei Zukunftsmusik. Was jetzt bereits feststeht: Gemeinsam mit dem befreundeten Neubulacher Koch Oliver Gundel wird Tochter Aylin Weirowski demnächst schon anspruchsvolle Kochkurse in der Pfrondorfer Mühle anbieten, denn "natürlich geht es hier vor allem ums Schlemmen."