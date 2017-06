Nagold Viele Besucher beim Mittelalter- und Handwerkermarkt

Organisiert wurde das Mittelalterevent von der Nagaltuna Garbe, einer Interessengemeinschaft, die sich seit 2009 den historischen Lebenswelten verschrieben hat – und seit 2010 zusammen mit dem Naturfreundehaus-Team den Mittelalter- und Handwerkermarkt auf die Beine stellt.

"Bei uns ist von den Kelten über Barbaren, Wikinger und Ritter des Mittelalters alles vertreten", erklärt der Sprecher der Nagaltuna Garbe. Besucher wie Akteure schätzen dabei immer wieder die familiäre Atmosphäre des kleinen aber feinen Mittelaltermarktes.

Allerdings schlugen in diesem Jahr die parallel stattfindenden Ritterspiele in Horb oder Stuttgart etwas auf die Besucherzahlen. "Wir verlangen keinen Eintritt und können daher nicht mit so einem großen Programm aufwarten", meinte Dieter Wurster.

Vor allem gestern nutzten dann aber doch viele Besucher die Gelegenheit, sich im Killbergwald in die Vergangenheit entführen zu lassen. Immerhin gab es für die Besucher an den drei Tagen einiges zu entdecken und zu bestaunen, vor allem die Mittelalterfans hatten ihre Lagerstätten mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Auf dem Marktgelände fanden zudem verschiedene Darbietungen statt. So standen mittelalterliche Musik und Tänze auf dem Programm – darunter fliegende Tücher beim sogenannten Poi-Tanz der Nagolder Tanzgruppe "Ellylldan", die daneben mit ihrer Feuershow und "Konsti, dem Feuerspucker" begeisterte. Ein spontanes Konzert stellte zudem das Duo "Saitenstreich" auf die Beine – und ebenso spektakuläre wie schweißtreibende Kampfszenen präsentierten die Plattenwald-Barbaren.

"Es hat alles bestens funktioniert, das Wetter war super, und wir machen es im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder", lautete gestern dann das Fazit von Dieter Wurster.