Nagold VfL hat jetzt eigenen Sport-Mediziner

Im Frühjahr sei er als leitender Arzt an das auf Sportmedizin und -Chirurgie spezialisierte Winghofer Medicum gewechselt, "ein Traum", wo er sich medizinisch um alles das kümmern dürfe, was er in seinem Beruf als besondere Herausforderungen für sich sehe. Sein ganz persönlicher "Glücksfall", der ihn nun auch in die Lage versetze, solche zusätzlichen Pflichten wie beim VfL zu übernehmen. Auch "um etwas zurückzugeben". Und: "Weil ich in Rottenburg ein versiertes, erfahrenes Team hinter mir weiß", das ihn im Bedarfsfall auch bei seiner Tätigkeit für den VfL unterstütze – etwa wenn es einmal darum ginge, bei sportmedizinischen Akutfällen für VfL-Sportler schnelle klinische Hilfe zu organisieren.

Wie sinnvoll die neue Konstellation für den VfL sein könne, zeige ein aktuelles Beispiel: Eine VfL-Handballerin sei mit einem Überlastungsschaden im Knie zu ihm gekommen, den er bereits operieren musste. Zur Nachsorge schaute Mutz zur Verblüffung der VfL-Sportlerin spontan beim Training in der Bächlenhalle vorbei, um zu beurteilen, wann die Patientin wieder voll in den Leistungssport einsteigen könnte. Solche Art von "Hausbesuchen" sei neu gewesen für die Handballerin. "Das Engagement für den Verein erlaubt natürlich einen ganz anderen, unkomplizierten Zugang zu medizinischer Hilfe."

So oft es seine Zeit erlaube, wolle er auch zumindest bei den Heimspielen des VfL dabei sein, um im Falle eines Falles schnelle Hilfe auf dem Platz leisten zu können. Darüber hinaus hätten alle Abteilungsleiter und Trainer seine Telefonnummer, um ihn bei Bedarf zu erreichen – so dass er gegebenenfalls Hilfe organisieren könne. Was er für den neuen Job allerdings noch brauche, sei die obligatorische Arzt-Tasche für den Spielfeldrand. "Die muss ich mir noch besorgen und ausreichend bestücken."

Markus Mutz ist 38 Jahre alt, geboren und wohnhaft im Nagold, verheiratet, drei Kinder. 1998 bis 2005 Medizinstudium in Tübingen und Greifswald, Auslandsaufenthalte in USA, Australien und Schweiz. 2005 Promotion: "Minimal-invasive Transplantationstechniken am Kniegelenk unter besonderer Be rücksichtigung der autologen Knorpelzelltransplan- tation", Universität Tübingen 10/2005 bis 9/2014 Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Tübingen. 2009 Rotation Orthopädische Universitätsklinik Tübingen. 3/2012 Facharztanerkennung Orthopädie und Unfallchirurgie. Ab 10/2012 Funktionsoberarzt Sektion Sporttraumatologie und Arthroskopische Chirurgie. 10/2014 – 3/2016 Krankenhaus Freudenstadt, Oberarzt Unfallchirurgie, Sektionsleiter Arthroskopie und Sporttraumatologie. Seit 4/2016 leitender Arzt Winghofer Medicum Rottenburg.